Секретариат ОДКБ не получал уведомлений от Армении об отмене учений

Пресс-секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Владимир Зайнетдинов заявил, что необходимость проведения учений «Нерушимое братство-2023» на территории Армении была ранее подтверждена в Ереване, сообщает РИА Новости.

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Отвечая на вопрос о заявлении армянского премьер-министра о нецелесообразности проведения в стране учений он отметил, что официальных уведомлений от Еревана секретариат ОДКБ пока не получал.

«Уведомлений от армянской стороны об отмене данных учений... секретариат ОДКБ не получал. Мы с пониманием относимся к сложившейся сегодня ситуации в Республике Армения, которая может не позволить в текущем году полноценно провести запланированные миротворческие учения ОДКБ», - сказал Зайнетдинов журналистам.

Ранее Пашинян заявил, что Минобороны Армении проинформировало штаб ОДКБ о нецелесообразности проведения учений на территории государства, сообщает RT.

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ФОТО: Минобороны России / кадр с видео
ТЕГИ:Военные УченияУченияАрменияОДКБ
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