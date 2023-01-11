Секретариат ОДКБ не получал уведомлений от Армении об отмене учений

Отвечая на вопрос о заявлении армянского премьер-министра о нецелесообразности проведения в стране учений он отметил, что официальных уведомлений от Еревана секретариат ОДКБ пока не получал.

«Уведомлений от армянской стороны об отмене данных учений... секретариат ОДКБ не получал. Мы с пониманием относимся к сложившейся сегодня ситуации в Республике Армения, которая может не позволить в текущем году полноценно провести запланированные миротворческие учения ОДКБ», - сказал Зайнетдинов журналистам.

Ранее Пашинян заявил, что Минобороны Армении проинформировало штаб ОДКБ о нецелесообразности проведения учений на территории государства, сообщает RT.

