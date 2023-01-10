В Армении назвали нецелесообразным проведение учений ОДКБ в республике

Армения сочла нецелесообразным проведение в стране учений ОДКБ. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает Sputnik Армения.

Пашинян заявил, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе не выполняют свои функции

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о планах провести миротворческое учение организации «Нерушимое братство-2023» в Армении.

Как отметил Пашинян, Минобороны республики не считает проведение маневров целесообразным. Ведомство проинформировало о своем решении Объединенный штаб ОДКБ, учения в республике не состоятся.

В ноябре Пашинян отказался подписать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ о мерах по оказанию помощи Армении, напоминает RT. Премьер отметил, что документ якобы недостаточно доработан и не содержит политической оценки действий Азербайджана против территориальной целостности Армении, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:УченияОДКБАрменияНикол Пашинян
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