Генсек ОДКБ заявил об отсутствии альтернативы организации
Генсек Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов назвал объединение безальтернативным. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
По его словам, проблемы и вызовы касаются основной роли ОДКБ, ее авторитета и возможности оставаться эффективным механизмом поддержания региональной безопасности. Он также выразил уверенность, что ОДКБ может решать возложенные на нее задачи.
Тасмагамбетов добавил, что на глазах у мирового сообщества происходят значительные политические вызовы. Миру предстоит разобраться с весьма непростыми экономическими и политическими проблемами, перед ОДКБ также стоят сложные цели.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян счел нецелесообразным проведение в республике учений ОДКБ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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