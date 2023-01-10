Генсек ОДКБ заявил об отсутствии альтернативы организации

По его словам, проблемы и вызовы касаются основной роли ОДКБ, ее авторитета и возможности оставаться эффективным механизмом поддержания региональной безопасности. Он также выразил уверенность, что ОДКБ может решать возложенные на нее задачи.

Тасмагамбетов добавил, что на глазах у мирового сообщества происходят значительные политические вызовы. Миру предстоит разобраться с весьма непростыми экономическими и политическими проблемами, перед ОДКБ также стоят сложные цели.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян счел нецелесообразным проведение в республике учений ОДКБ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

