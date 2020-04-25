В Белоруссии рассказали, как изменится Конституция страны

Новая Конституция появится в Белоруссии в ближайшие пять лет, заявил президент страны Александр Лукашенко в ответ на вопросы журналистов в ходе республиканского субботника. Глава государства в субботу отправился сажать сосны в национальный парк «Припятский».

Как пишет «Лента.ру», Лукашенко также пообещал провести выборы по Конституции. Голосование должно состояться в этом году.

Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН предположил, что в новой Конституции страны может быть закреплен транзит власти.

«Думаю, руководство Белоруссии готовит почву для будущего транзита власти, хотя его конфигурация пока не известна. Возможно, последует перераспределение полномочий президентской власти – парламенту, а также на местный уровень. Скорее всего, будет усиление роди парламента, местного самоуправления, возможно, будет прописываться усиление роли партий в жизни страны и парламента. Еще возможно изменение преамбулы – возможно, какого-то геополитического выбора или нейтрального политического статуса. Но пока об этом рано говорить – эти вещи еще не озвучивались публично», - отметил эксперт.