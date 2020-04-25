В Белоруссии рассказали, как изменится Конституция страны
Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН рассказал, какой будет новая Конституция страны и когда ждать ее изменения.
Новая Конституция появится в Белоруссии в ближайшие пять лет, заявил президент страны Александр Лукашенко в ответ на вопросы журналистов в ходе республиканского субботника. Глава государства в субботу отправился сажать сосны в национальный парк «Припятский».
Как пишет «Лента.ру», Лукашенко также пообещал провести выборы по Конституции. Голосование должно состояться в этом году.
Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН предположил, что в новой Конституции страны может быть закреплен транзит власти.
«Думаю, руководство Белоруссии готовит почву для будущего транзита власти, хотя его конфигурация пока не известна. Возможно, последует перераспределение полномочий президентской власти – парламенту, а также на местный уровень. Скорее всего, будет усиление роди парламента, местного самоуправления, возможно, будет прописываться усиление роли партий в жизни страны и парламента. Еще возможно изменение преамбулы – возможно, какого-то геополитического выбора или нейтрального политического статуса. Но пока об этом рано говорить – эти вещи еще не озвучивались публично», - отметил эксперт.
Алексей Дзермант не исключил проведение референдума в Белоруссии, связанного с внесением изменений в Основной закон страны, и объяснил, почему кампания состоится не в 2020 году.
«Я не исключаю референдума, потому что основные судьбоносные решения, которые касались политического и экономического будущего страны, принимались на референдуме. Думаю, если заявленная конституционная реформа будет проводиться до конца, состоится республиканский референдум. Он пройдет точно не в этом году, потому что основная кампания этого года – выборы президента. Я думаю, если не будет каких-то потрясений в политике и экономике, то, скорее всего – следующий год станет годом проведения референдума по изменению Конституции Белоруссии», - заявил политолог.
Ранее белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН рассказал НСН о проблемах, с которыми столкнулась белорусская экономика, и заявил, что финансовая помощь из Европы будет потрачена президентом республики на реструктуризацию долгов и предвыборную кампанию.
«Суммарно Белоруссия запросила в европейских организациях около 2 млрд долларов и ожидает теперь, когда эти средства поступят. Лукашенко поклялся, что все эти деньги он отдаст на медицину, но это лукавство и на медицину он выделит несколько миллионов, а остальные средства пойдут на реструктуризацию долгов и его предвыборную кампанию», - сообщил Дмитрий Болкунец.
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