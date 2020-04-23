Политолог: Лукашенко потратит европейскую помощь с пандемией на долги и выборы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о трёх ударах по белорусской экономике. Первым он отметил нефтяные ограничения, связанные с тем, что Россия сократила объём поставляемой в республику нефти. Затем разрыв сложившихся экономических связей и закрытие границ, в том числе, также российских. И третьим ударом по экономике Белоруссии он назвал «психоз, связанный с пандемией». С таким заявлением Александр Лукашенко выступил на совещании о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы в условиях пандемии.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН сообщил, что, несмотря на то, что Белоруссия не принимает жёстких мер по борьбе с коронавирусом, таких как закрытие предприятий и принудительная самоизоляция, пандемия всё равно достаточно жёстко ударила по экономике страны.

«Во-первых, я бы хотел отметить, что это совещание носит достаточно важный характер, потому что Лукашенко не часто собирает всё руководство республики. Лукашенко сегодня очень много говорил именно о коронавирусе. И если раньше, он говорил, что это только психоз, то сейчас в его риторике звучат нотки того, что это большая проблема. Он заявляет о том, что в Белоруссии принимаются все необходимые усилия для защиты населения от пандемии и, при необходимости, может быть увеличено количество коек для больных. Коронавирус бьёт по экономике, несмотря на то, что Белоруссия не предпринимала таких жёстких мер, как сделали некоторые страны. Многие предприниматели ушли на удалённую работу, а граждане, по возможности, уехали из городов и самоизолировались, в связи с чем упал спрос на некоторую продукцию. Плюс некоторые предприятия также остановили работу, и ушли на каникулы, в связи с падением спроса на ряд товаров», - сказал политолог.

Кроме того, он отметил, что хоть торговля между Россией и Белоруссией не была полностью остановлена, но многие возможности всё же сократились.

«Что касается торговли с Российской Федерацией – она ведётся, и транспортные потоки никто не перекрывал. Но, конечно, не так как было раньше, потому что закрыты многие возможности для поставки той или иной продукции в российские фирмы, которые были вынуждены приостановить свою деятельность в связи с пандемией. И это отразится на экономических отношениях», - добавил Болкунец.

Также политолог рассказал о средствах, которые Белоруссия запросила в качестве помощи с пандемией коронавируса, у европейских организаций и заявил, что потрачены они будут на реструктуризацию долгов страны и предвыборную кампанию Лукашенко.

«У Белоруссии сегодня нет подушек, для того, чтобы благополучно пройти этот период, поэтому республика запрашивает помощь зарубежных партнёров в европейском союзе, и они выделили 60 млн долларов, плюс всемирный банк обещал также выделить средства, плюс запросили помощь у ВТО – 900 млн долларов. Суммарно Белоруссия запросила в европейских организациях около 2 млрд долларов и ожидает теперь, когда эти средства поступят. Лукашенко поклялся, что все эти деньги он отдаст на медицину, но это лукавство и на медицину он выделит несколько миллионов, а остальные средства пойдут на реструктуризацию долгов и его предвыборную кампанию», - сообщил Дмитрий Болкунец.