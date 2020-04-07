Белоруссии предрекли возможный дефолт
Политолог Дмитрий Болкунец рассказал НСН, почему Белоруссия зависима от российской нефти, а также высказал предположение, что в ближайшие месяцы республике грозит дефолт.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, на совещании по поставкам нефти в республику заявил, что страна должна стать максимально независимой от нефтяных игр крупных держав, сообщает БелТа.
Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в беседе с НСН рассказал, почему в Белоруссии невозможно сиюминутно обеспечить независимость от поставок нефти из России, а также предупредил о возможном дефолте республики.
«Александр Лукашенко ставит эту задачу уже 20-й год и каждый год это происходит примерно в одних и тех же фразах, поэтому новизны здесь абсолютно никакой нет. Люди, которые готовят ему эти речи, скорее всего, используют его предыдущие высказывания. Эта риторика связана с теми сложностями, которые возникли у Белоруссии с поставками нефти в республику, а сейчас на это ещё наложился коронавирус, финансовый кризис и закрытие российско-белорусской границы. К тому же это всё в преддверии президентских выборов», - отметил Болкунец.
Собеседник НСН порассуждал о путях выхода из создавшейся ситуации.
«Эту проблему сможет решить создание общих российско-белорусских компаний в области нефтепереработки, потому как вся нефть в Белоруссии сейчас поставляется из России. И для того, чтобы перевести этот вопрос из политической плоскости в плоскость субъектов хозяйствования необходимо провести приватизацию имеющихся в Белоруссии нефтяных объектов и продать их на конкурентных торгах, по рыночной цене какой-нибудь российской компании, которая изъявляет интерес к нефтепереработке. Тогда вопросы обеспечения поставок нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) не будут в поле зрения главы государства, потому что это будет уже вопрос поставщиков. К тому же, если российская компания проявляет интерес купить белорусский НПЗ, чтобы там перерабатывать нефть, то она будет платить налоги, предоставлять рабочие места и поставлять нефть на эти НПЗ по определённым ценам. Кроме того, недавно стало известно, что после модернизации двух белорусских НПЗ властями, показатели глубины переработки там показали 50-60% - это самый низкий показатель в Европе. Это говорит о том, что нефтепереработка на белорусских НПЗ совершенно неэффективна. На мой взгляд, сиюминутно обеспечить альтернативу поставке нефти в Белоруссию из России невозможно. А в общемировых условиях белорусские власти рискуют оказаться в очень неблагоприятной экономической ситуации, так как только за последний месяц существенно сократились золотовалютные резервы республики. И в итоге внешние долги республики в купе с ситуацией по внутренним резервам Белоруссии, могут привести к тому, что республика столкнётся с необходимостью объявления дефолта в течение ближайших месяцев» - объяснил Болкунец.
Сегодня стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал отправить в отставку правительство страны из-за пандемии коронавируса. А в частности, если в стране возникнет дефицит масок.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Украина готовится к «обнулению» транзита российского газа
- Трамп не будет координировать с ОПЕК+ снижение нефтедобычи
- Россиянам посоветовали не дезинфицировать квартиры хлоркой
- Лева Би-2 отказывается есть гречку на карантине
- Новости за ночь: ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с РФ