Белоруссии предрекли возможный дефолт

«Эту проблему сможет решить создание общих российско-белорусских компаний в области нефтепереработки, потому как вся нефть в Белоруссии сейчас поставляется из России. И для того, чтобы перевести этот вопрос из политической плоскости в плоскость субъектов хозяйствования необходимо провести приватизацию имеющихся в Белоруссии нефтяных объектов и продать их на конкурентных торгах, по рыночной цене какой-нибудь российской компании, которая изъявляет интерес к нефтепереработке. Тогда вопросы обеспечения поставок нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) не будут в поле зрения главы государства, потому что это будет уже вопрос поставщиков. К тому же, если российская компания проявляет интерес купить белорусский НПЗ, чтобы там перерабатывать нефть, то она будет платить налоги, предоставлять рабочие места и поставлять нефть на эти НПЗ по определённым ценам. Кроме того, недавно стало известно, что после модернизации двух белорусских НПЗ властями, показатели глубины переработки там показали 50-60% - это самый низкий показатель в Европе. Это говорит о том, что нефтепереработка на белорусских НПЗ совершенно неэффективна. На мой взгляд, сиюминутно обеспечить альтернативу поставке нефти в Белоруссию из России невозможно. А в общемировых условиях белорусские власти рискуют оказаться в очень неблагоприятной экономической ситуации, так как только за последний месяц существенно сократились золотовалютные резервы республики. И в итоге внешние долги республики в купе с ситуацией по внутренним резервам Белоруссии, могут привести к тому, что республика столкнётся с необходимостью объявления дефолта в течение ближайших месяцев» - объяснил Болкунец.

Сегодня стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал отправить в отставку правительство страны из-за пандемии коронавируса. А в частности, если в стране возникнет дефицит масок.

