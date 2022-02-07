В Белоруссии назвали главный принцип интеграции с Россией

Как отмечается, такое заявление Кочанова сделала во время встречи с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. Кочанова также отметила, что в 2021 году интенсивные белорусско-российские контакты проходили на высоком уровне.

Ранее белорусский политолог Денис Мельянцов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что Россия и Белоруссия в ближайшее время не введут единую валюту. По его словам, на сегодняшний день страны находятся на таком этапе интеграции, «когда еще рано говорить о возможном введении единой валюты».

