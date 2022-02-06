Лукашенко рассказал об ответе Белоруссии и России на потенциальную агрессию Украины на Донбассе
Москва и Минск одинаково ответят Киеву, если Украина проявит агрессию на Донбассе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live».
«Точно так, как российская», — ответил Лукашенко на вопрос о том, как отреагирует белорусская армия на военные действия Украины в Донбассе.
От также подтвердил, что ответ Белоруссии и России будет совместным, написала Газета.ru.
Ранее RT со ссылкой на заявление украинского постоянного представителя при ООН Сергея Кислицу сообщило, что власти Украины не планируют военного наступления в Донбассе или в Крыму.
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