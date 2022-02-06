Лукашенко рассказал об ответе Белоруссии и России на потенциальную агрессию Украины на Донбассе

«Точно так, как российская», — ответил Лукашенко на вопрос о том, как отреагирует белорусская армия на военные действия Украины в Донбассе.

От также подтвердил, что ответ Белоруссии и России будет совместным, написала Газета.ru.

Ранее RT со ссылкой на заявление украинского постоянного представителя при ООН Сергея Кислицу сообщило, что власти Украины не планируют военного наступления в Донбассе или в Крыму.

