Лукашенко рассказал об ответе Белоруссии и России на потенциальную агрессию Украины на Донбассе

Москва и Минск одинаково ответят Киеву, если Украина проявит агрессию на Донбассе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live».

Лукашенко заявил, что не хочет «войнушки»

«Точно так, как российская», — ответил Лукашенко на вопрос о том, как отреагирует белорусская армия на военные действия Украины в Донбассе.

От также подтвердил, что ответ Белоруссии и России будет совместным, написала Газета.ru.

Ранее RT со ссылкой на заявление украинского постоянного представителя при ООН Сергея Кислицу сообщило, что власти Украины не планируют военного наступления в Донбассе или в Крыму.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ДонбассУкраинаРоссияБелоруссияАлександр Лукашенко
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