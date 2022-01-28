«Экю вместо рубля?» Минск пока не готов к единой валюте с Россией

Россия и Белоруссия в ближайшее время не введут единую валюту, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» белорусский политолог Денис Мельянцов.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал не забегать вперед в вопросе введения единой валюты. По его словам, уровень интеграции Белоруссии и России пока еще недостаточный, «и мы никогда не говорили, что давайте введем единый рубль и все наладится».