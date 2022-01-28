«Экю вместо рубля?» Минск пока не готов к единой валюте с Россией

Вопрос о единой валюте сейчас «вынесен за скобки», при этом Москва настаивает на российском рубле, а Минск хочет «компромиссную валюту», сказал НСН Денис Мельянцов.

Россия и Белоруссия в ближайшее время не введут единую валюту, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» белорусский политолог Денис Мельянцов.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал не забегать вперед в вопросе введения единой валюты. По его словам, уровень интеграции Белоруссии и России пока еще недостаточный, «и мы никогда не говорили, что давайте введем единый рубль и все наладится».

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«В ходе разработки союзных программ, согласованных в прошлом году, с самого начала в переговорах единая валюта была вынесена за скобки, о ней речь не велась и не ведется сейчас. Сейчас о введении единой валюты можно говорить очень гипотетически и в отрыве от реального переговорного процесса по интеграции», - сказал Мельянцов.

При этом он напомнил, что Белоруссия выступала против единого «российского рубля», а настаивала на аналоге экю.

«Единая валюта так и не была введена, потому что стороны не договорились о том, каким образом будет осуществляться эмиссия денежных средств. Россия настаивала на том, что это должен быть российский рубль и эмиссионный центр должен быть в Москве. Беларусь не хотела этого, потому что считает себя независимым государством и настаивает на том, что нужен компромисс и это должна быть какая-то валюта Союзного государства, как когда-то в Евросоюзе было экю, еще до евро», - разъяснил политолог.

По мнению Мельянцова не следует «перескакивать» через этапы интеграции.

«На сегодняшний день Белоруссия и Россия находятся на таком этапе интеграции, когда еще рано говорить о возможном введении единой валюты. У нас до сих пор не объединен по-нормальному рынок, налоговое законодательство, много есть пробелов, политические вопросы. Лукашенко заявлял, и Путин в общем согласился с ним, что до полного объединения рынков и экономических систем, до урегулирования вопросов единого рынка нефти и газа нецелесообразно говорить о перескакивании этапов интеграции», - напомнил эксперт.

При этом он указал на выгоды, которые дает валютный союз.

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«Валютный союз несет выгоды для стран, которые к нему присоединяются, поскольку снижаются тразакционные издержки, нет переводов курсов, это позволяет вести единую монетарную и эмиссионную политику», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции 23 декабря, заявил, что «мы не говорим даже о единой валюте, это вопрос будущего». По его словам, сначала надо синхронизировать законодательство, а уровень интеграции России и Белоруссии сейчас «несравнимо ниже», чем в Евросоюзе.

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