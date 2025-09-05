Вступление Армении и Азербайджана в ряды стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) вполне возможно, но только после окончания спецоперации России на Украине. Во всяком случае, это гораздо более реалистично, чем призрачные перспективы членства в ЕС, заявил НСН экономист, эксперт Института Кавказа Грант Микаэлян.

На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) были отклонены заявки Армении и Азербайджана на вступление в организацию: Индия заблокировала вступление Азербайджана, а Пакистан — Армении. По версии журналиста Александра Юнашева, которую он высказал в своем Telegram-канале, Еревану и Армении специально позволили «постоять рядом» с ШОС и оценить открывающиеся перед членами организации экономические перспективы. Микаэлян заявил, что Армения своей заявкой в ШОС попыталась расширить направления партнерства на фоне разлада в отношениях с Россией.

«Это не до конца прозрачная тема, поскольку соответствующих разъяснений правительство не давало, дебатов в обществе на эту тему не было, а убедительная трактовка этой ситуации невозможна. Предположу, что разрыв с Россией, на который под давлением Турции и Запада идет премьер-министр Армении Никол Пашинян, требует компенсации в виде расширения других направлений партнерства. ШОС была одним из них, особенно учитывая, что перспективы в отношении членства Армении в ЕС очень небольшие и носят скорее пропагандистский, нежели реалистичный характер», — сказал Микаэлян.

Собеседник НСН допустил вступление Армении и Азербайджана в ШОС в будущем, однако отметил, что это станет возможным не раньше окончания российско-украинского конфликта.

«Вообще ЕС — абсолютно исключенный вариант для любой из постсоветских стран, которые еще не являются его членами. Возможно, исключением станет Молдавия — и то она вряд ли присоединится к ЕС как суверенное государство. ШОС, конечно, более реалистичный вариант, и вполне возможно, что в какой-то перспективе страны Южного Кавказа могут туда вступить. Но пока говорить об этом рано: основным фактором будет устройство постсоветского пространства после окончания российско-украинского конфликта. В этом отношении, скорее всего, будет достаточно много изменений, к тому же очень большой вопрос, будет окончание или заморозка конфликта на Украине. Торопиться в оценках не стоит, но нынешнее промежуточное состояние постсоветского пространства нестабильно, и в этих условиях принимать какую-либо страну в ШОС нелогично», — добавил эксперт.