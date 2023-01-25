В Анкаре заявили о невозможности проведения шведско-турецких переговоров

Анкаре не о чем разговаривать с представителями Стокгольма по вопросу вступления Швеции в военный блок НАТО. Об этом заявил официальный представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития Омер Челик в интервью телеканалу CNN Türk.

«Что обычно обсуждают за столом? Желают продвижения процесса. Сейчас процесс пошёл назад», — отметил он.