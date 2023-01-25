В Анкаре заявили о невозможности проведения шведско-турецких переговоров
Анкаре не о чем разговаривать с представителями Стокгольма по вопросу вступления Швеции в военный блок НАТО. Об этом заявил официальный представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития Омер Челик в интервью телеканалу CNN Türk.
«Что обычно обсуждают за столом? Желают продвижения процесса. Сейчас процесс пошёл назад», — отметил он.
Ранее руководитель Центра Северных стран института Европы РАН Наталия Плевако заявила НСН, что со временем Турция пойдет на сделку со Швецией, однако, когда это случится, предсказать невозможно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru