«Швеция не уступит»: В РАН предсказали перспективы отношений Швеции и Турции

Ранее сообщалось, что президент Турции Тайип Эрдоган обсудит в понедельник с кабинетом министров антитурецкие акции в Стокгольме и процесс вступления Швеции в НАТО. Об этом сообщила газета Posta. Ситуацию осложнила акция ультраправых с сожжением Корана в Стокгольме, участники одной из акций также прошлись по портрету Эрдогана. В ответ в Стамбуле протестующие сожгли флаг Швеции. Плевако заявила, что отношения между Швецией и Турцией абсолютно испорчены.

«Насколько мне известно, идут разговоры, во всяком случае, в США, чтобы Турцию постараться выгнать из НАТО. Сейчас между Хельсинки и Стокгольмом очень острые отношения. Масла в огонь подлили истории с сожженным Кораном и чучелом, повешенным курдами. Дошло даже до порчи межличностных отношений — например, шведский профессор не хотел быть научным руководителем студента-турка, правда, университет выступил против такого решения. Не знаю, чем это закончится, однако США, Швеция и Финляндия очень обеспокоены тем, что Турция тормозит вступление скандинавских держав в НАТО», — сказала Плевако.

Также собеседница НСН рассказала о причинах обострения отношений между Швецией и Турцией.

«Для Швеции основное — это курдский вопрос, поскольку там, в отличие от Финляндии, очень много курдов, уже получивших шведское гражданство, если не ошибаюсь, 130 человек. Власти Турции хотят, чтобы шведы их выдали. Швеция в ответ предприняла некие встречные меры, но удовлетворить требования Турции до конца категорически отказалась. Был даже опрос общественного мнения, в ходе которого шведы высказались против уступок Турции», — добавила эксперт.

В заключение Плевако предположила, что со временем Турция пойдет на сделку со Швецией.

«Турция намного слабее, чем ее соперники. Но когда именно решится конфликт, неизвестно, поскольку шведы очень торопятся решить вопрос с вступлением в НАТО, равно как и США. Во всяком случае, к саммиту НАТО, который пройдет весной 2023 года, могут и не успеть, остается слишком мало времени», — заключила она.

Ранее директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров заявил, что на фоне прошедших в Швеции антитурецких акций снова отодвигается вопрос вступления этой страны в НАТО. Вместе с тем он считает, что в любом случае Анкара не примет решения по Швеции и Финляндии до окончания президентских выборов в своей стране. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

