На Афипском НПЗ на Кубани вспыхнул пожар из-за БПЛА

Пожар произошел на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае из-за падения фрагментов беспилотника. Об этом заявили в оперативном штабе региона.

Фрагменты рухнули на одну из установок на предприятии.

«Произошло возгорание на площади 30 кв. метров, которое уже ликвидировали», - говорится в сообщении ведомства.

Никто не пострадал. На месте ЧП находятся оперативные и специальные службы.

Ранее БПЛА атаковали нефтехимический комплекс «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии, возник пожар, напоминает Ura.ru.

