На Афипском НПЗ на Кубани вспыхнул пожар из-за БПЛА
26 сентября 202507:20
Пожар произошел на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае из-за падения фрагментов беспилотника. Об этом заявили в оперативном штабе региона.
Фрагменты рухнули на одну из установок на предприятии.
«Произошло возгорание на площади 30 кв. метров, которое уже ликвидировали», - говорится в сообщении ведомства.
Никто не пострадал. На месте ЧП находятся оперативные и специальные службы.
Ранее БПЛА атаковали нефтехимический комплекс «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии, возник пожар, напоминает Ura.ru.
