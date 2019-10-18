В американском посольстве объяснили, почему дипломаты поехали в Северодвинск

Пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс пояснила, почему американские дипломаты поехали в Северодвинск, несмотря на то, что они уведомляли Минобороны о поездке в Архангельск.

Росс заявила РИА Новости, что «дипломаты ездят по России, чтобы лучше ее понять», отметив, что это часть «нормальной дипломатической активности».