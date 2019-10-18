В американском посольстве объяснили, почему дипломаты поехали в Северодвинск

18 октября 201900:37

Пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс пояснила, почему американские дипломаты поехали в Северодвинск, несмотря на то, что они уведомляли Минобороны о поездке в Архангельск.

Росс заявила РИА Новости, что «дипломаты ездят по России, чтобы лучше ее понять», отметив, что это часть «нормальной дипломатической активности».

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Ранее стало известно о снятии с поезда в направлении Северодвинска трех военных дипломатов США. Отмечалось, что они подали документы на посещение Архангельска, но оказались в Северодвинске. Напомним, Северодвинск - город с регламентированным посещением для иностранных граждан, поскольку является центром производства российских стратегических подводных лодок, там расположены судостроительные предприятия «Севмаш» и «Звёздочка».

НСН проанализировала как американские военные атташе перепутали города, и что именно интересовало их в закрытом для иностранцев Северодвинске.


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ФОТО: pixabay.com
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