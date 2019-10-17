Рутина. В МИД РФ оценили ситуацию с дипломатами США в Северодвинске
Вполне рутинной ситуацией назвала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова инцидент с американскими дипломатами, которых сняли с поезда «Нёнокса – Северодвинск». По её словам, дипработники США регулярно пытаются проникнуть в закрытые районы.
В связи с этим Захарова напомнила, что зоны, которые запрещено посещать иностранцам, есть как в России, так и в США. Причём относительно дипломатов такой режим сохраняется со времён холодной войны по настоянию Вашингтона.
По словам представителя Смоленской площади, американские дипломаты, в том числе военные атташе, очень любят появляться с фототехникой возле российских военных объектов. «Мало того, понимают, как это надо делать, чтобы не бросаться в глаза, арендуют автомашины с местными номерами», — цитирует RT Захарову.
До этого в МИД РФ заявили, что направят посольству США ноту в связи с инцидентом. Трое американских военных атташе были сняты с поезда Нёнокса - Северодвинск 14 октября. Они оказались там нее смотря на то, что уведомляли о посещении только Архангельска.
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