Рутина. В МИД РФ оценили ситуацию с дипломатами США в Северодвинске

Вполне рутинной ситуацией назвала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова инцидент с американскими дипломатами, которых сняли с поезда «Нёнокса – Северодвинск». По её словам, дипработники США регулярно пытаются проникнуть в закрытые районы.

В связи с этим Захарова напомнила, что зоны, которые запрещено посещать иностранцам, есть как в России, так и в США. Причём относительно дипломатов такой режим сохраняется со времён холодной войны по настоянию Вашингтона.

По словам представителя Смоленской площади, американские дипломаты, в том числе военные атташе, очень любят появляться с фототехникой возле российских военных объектов. «Мало того, понимают, как это надо делать, чтобы не бросаться в глаза, арендуют автомашины с местными номерами», — цитирует RT Захарову.

До этого в МИД РФ заявили, что направят посольству США ноту в связи с инцидентом. Трое американских военных атташе были сняты с поезда Нёнокса - Северодвинск 14 октября. Они оказались там нее смотря на то, что уведомляли о посещении только Архангельска.

