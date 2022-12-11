В Абхазии наблюдают за попытками Грузии открыть второй фронт против России
Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб заявил, что власти крайне настороженно наблюдают за попытками Грузии открыть так называемый «второй фронт» — возобновить конфликт с Абхазией и южной Осетией. Об этом украинскую сторону постоянно просят эмиссары из ЕС, сообщает РИА Новости.
«Бдительность мы никогда не теряем ни в какой ситуации, тем более в сегодняшней. Особенно, когда было много информации о том, что эмиссары из разных стран Европы, особенно из Польши приезжали и инспирировали открывать второй фронт. Но, слава богу, пока этого не происходит», — рассказал Анкваб.
По его словам, в действующем кабмине Грузии есть здравомыслящие люди, которые не допустят новой эскалации, как это было в 1992 и 2008 годах. Анкваб заявил, что в Абхазии следят за ситуацией в соседней Грузии.
Ранее директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар в интервью ТАСС заявил, что Украина и отдельные страны Запада призывают Грузию открыть «второй фронт» против России, это делает очевидной императивность регулярных контактов Грузии, Абхазии и Южной Осетии.
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