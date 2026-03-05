Эксперты: «Уход» газа из РФ на более выгодные рынки обернется для ЕС катастрофой

Это связано с тем, что никакой альтернативы ему до сих пор не существует. Как сообщил замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, несмотря на то, что Евросоюз на протяжении четырех лет стремится отказаться от российского газа, выполнить эту цель не получается.

Тем временем стоимость другой разновидности сырья — нефти Urals — уже превысила установленный странами Запада «потолок» и достигла $60 за баррель при отгрузке из российских портов. Это связано с конфликтом в Иране. Поставки по новой цене уже осуществляются из порта Приморск и направляются в Индию и Китай.

Зампред комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич заявил, что эскалация вокруг Ирана выступила мощным проинфляционным фактором для нефтяного рынка. Если напряженность сохранится, премия может удерживаться в котировках нескольких недель или месяцев.

Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев призвал обращаться с вопросами к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и руководителю дипломатии Европейского союза Кае Каллас, если Москва прекратит поставки газа в Европу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

