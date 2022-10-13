Президент Абхазии приказал усилить мобилизационную готовность
Президент Абхазии Аслан Бжания приказал сосредоточить основные усилия на поддержании мобилизационной готовности, обеспечивающей безопасность и оборону страны. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой пресс-службу главы республики.
Отмечается, что такой приказ Бжания отдал на заседании штаба территориальной обороны. Также в ходе заседания обсуждалась военно-политическая обстановка, были заслушаны доклады о практических мероприятиях по улучшению мобилизационной подготовки, материально-техническом обеспечении армии и другие.
Ранее глава МИД Абхазии Инал Ардзинба в интервью РИА Новости заявил, что власти Абхазии не проводят мобилизацию среди граждан для отправки на спецоперацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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