Пентагон заявил о намерении установить контроль над Гренландией
5 марта 202606:01
Власти США активно работают над установлением контроля в Гренландии, заявил во время трансляции на официальном YouTube-канале Белого дома заместитель Пентагона по политическим делам Элбридж Колби.
По его словам, на данный момент осуществляется процесс, который ориентирован на решение данного вопроса. Колби указал, что имеются основания для оптимизма.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Переговоры по Гренландии уже начались, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
