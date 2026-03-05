Пентагон заявил о намерении установить контроль над Гренландией

По его словам, на данный момент осуществляется процесс, который ориентирован на решение данного вопроса. Колби указал, что имеются основания для оптимизма.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Переговоры по Гренландии уже начались, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

