В МИД РФ рассказали о призывах к Грузии открыть второй фронт против России

Как отметил дипломат, Москва исходит из возрастающей необходимости Женевских дискуссий по Закавказью в меняющейся геополитической обстановке.

«Императивность регулярных контактов официальных представителей Тбилиси, Сухума и Цхинвала становится очевидной на фоне звучащих из Киева и отдельных западных столиц провокационных призывов к властям Грузии открыть "второй фронт" против России в Абхазии и Южной Осетии», — указал Гончар.

Глава департамента МИД отметил, что в нынешних условиях приоритетными становятся вопросы выработки договоренностей о неприменении Грузией силы против Абхазии и Южной Осетии, делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской государственных границ и их последующей демаркации. Темы создания юридически обязывающего соглашения продвигают Россия вместе с абхазскими и югоосетинскими союзниками.

