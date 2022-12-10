В МИД РФ рассказали о призывах к Грузии открыть второй фронт против России
Украина и отдельные страны Запада призывают Грузию открыть «второй фронт» против России, это делает очевидной императивность регулярных контактов Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар в интервью ТАСС.
Как отметил дипломат, Москва исходит из возрастающей необходимости Женевских дискуссий по Закавказью в меняющейся геополитической обстановке.
«Императивность регулярных контактов официальных представителей Тбилиси, Сухума и Цхинвала становится очевидной на фоне звучащих из Киева и отдельных западных столиц провокационных призывов к властям Грузии открыть "второй фронт" против России в Абхазии и Южной Осетии», — указал Гончар.
Глава департамента МИД отметил, что в нынешних условиях приоритетными становятся вопросы выработки договоренностей о неприменении Грузией силы против Абхазии и Южной Осетии, делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской государственных границ и их последующей демаркации. Темы создания юридически обязывающего соглашения продвигают Россия вместе с абхазскими и югоосетинскими союзниками.
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