Иран ударил гиперзвуком по Минобороны Израиля и аэропорту Бен-Гуриона
В Иране Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил в пресс-релизе о проведенной ракетной атаке по международному аэропорту имени Бен-Гуриона в пригороде Тель-Авива.
Также под удар попало израильское Министерство обороны. Применялись гиперзвуковые ракеты и беспилотники.
В настоящее время КСИР уничтожил семь современных радаров США и Израиля, размещенных в регионе.
Ранее иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи необходимо рассматривать как объявление войны всем мусульманам-шиитам в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
