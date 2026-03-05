Иран ударил гиперзвуком по Минобороны Израиля и аэропорту Бен-Гуриона

Россия готова предоставить посреднические услуги при урегулировании конфликта вокруг Ирана Зеленский: Переговоры по Украине поставлены на паузу из-за ситуации в Иране С 2027 года для женщин расширят доступ к специальностям с приемлемым уровнем риска Telegram стал самым популярным мессенджером в России в январе Lada остаётся лидером продаж на российском авторынке