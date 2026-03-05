Иран ударил гиперзвуком по Минобороны Израиля и аэропорту Бен-Гуриона

В Иране Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил в пресс-релизе о проведенной ракетной атаке по международному аэропорту имени Бен-Гуриона в пригороде Тель-Авива.

Пезешкиан назвал убийство Хаменеи объявлением войны шиитам

Также под удар попало израильское Министерство обороны. Применялись гиперзвуковые ракеты и беспилотники.

В настоящее время КСИР уничтожил семь современных радаров США и Израиля, размещенных в регионе.

Ранее иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи необходимо рассматривать как объявление войны всем мусульманам-шиитам в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
