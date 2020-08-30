Южная Осетия готовится открыть границы с Россией
В середине сентября Южная Осетия намерена открыть границы с Россией. Об этом заявил президент страны Анатолий Бибилов на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости
«Считаю, что дорогу нужно открыть с 15 сентября без ограничений. За это время наши дети пойдут в школу, начнётся учебный процесс в полном объёме. При этом принимая во внимание возможные риски с открытием границы», — сказал Бибилов.
Президент Южной Осетии поручил Минздраву «нарастить имеющиеся на сегодняшний день запасы медикаментов и расходных материалов, а также быть готовыми принимать больных».
Ранее стало известно о продлении кабинетом министров страны ограничений на пересечение границы с Россией до 31 августа.
Напомним, глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире НСН назвала самые популярные направления путешествий с кешбэком. По ее словам, это Краснодарский Край, Крым и Ставрополье.
«Также Московская область, Алтайский край, где много оздоровительных туров, Тюменская область с горячими источниками, регионы вдоль Волги, конечно же, Казань и Санкт-Петербург», - отметила глава Ростуризма.
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