Южная Осетия готовится открыть границы с Россией

Президент Южной Осетии поручил Минздраву «нарастить имеющиеся на сегодняшний день запасы медикаментов и расходных материалов, а также быть готовыми принимать больных».

Ранее стало известно о продлении кабинетом министров страны ограничений на пересечение границы с Россией до 31 августа.

Напомним, глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире НСН назвала самые популярные направления путешествий с кешбэком. По ее словам, это Краснодарский Край, Крым и Ставрополье.

«Также Московская область, Алтайский край, где много оздоровительных туров, Тюменская область с горячими источниками, регионы вдоль Волги, конечно же, Казань и Санкт-Петербург», - отметила глава Ростуризма.

