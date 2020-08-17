Зачем туристам ехать в Башкирию и с чем им придётся столкнуться

«Этим горам около 300 млн лет, и они представляют собой основу древнего рифа, находящегося когда-то на дне океана. Состоят они в основном из известняка и почти в каждом камне здесь под ногами можно найти отпечатки древних организмов Пермского периода», - сообщил Ардисламов.

На юго-востоке республики находятся леса Бурзянского района, где добывается знаменитый башкирский бортевой мёд, который производят не менее знаменитые бурзянские пчелы. Председатель гильдии экскурсоводов Башкирии Марина Игнатьева объяснила НСН, чем именно так уникален этот мёд.

«Мы называем этих пчёл «Бурзяночка». Они делают свой мёд в лесах прямо в дуплах деревьев и из-за высокой степени их изоляции их можно назвать дикими. Они гораздо более морозостойкие, чем обычные, но собирается их мёд всего один раз в год – осенью, вплоть до ноября. Он очень полезен и содержит огромное количество полезных веществ – фолиевую кислоту, минералы, витамины и йод», - сказала Игнатьева.

Другим знаменитым башкирским продуктом является кумыс из кобыльего молока. Ранее об особенностях приготовления и пользе этого напитка НСН рассказал местный фермер Айтуган Фаттахов.

В Башкирии же находится самая известная пещера Урала – Шульган-Таш, главная достопримечательность которой – палеолитические наскальные рисунки в возрасте около 14,5 тысячи лет. Они являются единственными рисунками этой эпохи в России и Восточной Европе.

Самые ранние в России горнолыжные трассы, музей Цветаевой, связанные с именем Антона Чехова места и другие достопримечательности можно перечислять долго, но не всё так хорошо, как может показаться на первый взгляд. Побывав на разных туристических маршрутах, в разных частях республики мы столкнулись с проблемами в инфраструктуре и организации сервиса.

Член коллегии при госкомитете по туризму Башкирии Рина Гринберг рассказала НСН о местных проблемах и мерах, которые предпринимаются, чтобы их решить. Они начинаются уже с момента, когда человек хочет купить тур в Башкирию.