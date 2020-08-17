Зачем туристам ехать в Башкирию и с чем им придётся столкнуться
О плюсах, минусах и «фишках» отдыха в Башкирии НСН рассказали местные специалисты, занимающиеся развитием туристического направления.
После строгих ограничений, связанных с пандемией коронавируса, накопленный за «закрытую» весну спрос на туризм в условиях закрытых границ положительно сказался на популярности российских мест для отдыха. Теперь, кроме Сочи и Крыма, российские туристы заново открыли для себя менее популярные направления – Хакассию, Алтай и Башкирию. В Башкирии НСН удалось получше познакомится с особенностями туристического отдыха при содействии Федерального агентства по туризму (Ростуризм).
Республика уникальна целым рядом достопримечательностей. Шиханы – местные памятники природы. Одиноко стоящие горы особо популярные у геологов со всего мира. Научный сотрудник геопарка Торатау, геолог Фаниз Ардисламов рассказал НСН о них поподробнее.
«Этим горам около 300 млн лет, и они представляют собой основу древнего рифа, находящегося когда-то на дне океана. Состоят они в основном из известняка и почти в каждом камне здесь под ногами можно найти отпечатки древних организмов Пермского периода», - сообщил Ардисламов.
На юго-востоке республики находятся леса Бурзянского района, где добывается знаменитый башкирский бортевой мёд, который производят не менее знаменитые бурзянские пчелы. Председатель гильдии экскурсоводов Башкирии Марина Игнатьева объяснила НСН, чем именно так уникален этот мёд.
«Мы называем этих пчёл «Бурзяночка». Они делают свой мёд в лесах прямо в дуплах деревьев и из-за высокой степени их изоляции их можно назвать дикими. Они гораздо более морозостойкие, чем обычные, но собирается их мёд всего один раз в год – осенью, вплоть до ноября. Он очень полезен и содержит огромное количество полезных веществ – фолиевую кислоту, минералы, витамины и йод», - сказала Игнатьева.
Другим знаменитым башкирским продуктом является кумыс из кобыльего молока. Ранее об особенностях приготовления и пользе этого напитка НСН рассказал местный фермер Айтуган Фаттахов.
В Башкирии же находится самая известная пещера Урала – Шульган-Таш, главная достопримечательность которой – палеолитические наскальные рисунки в возрасте около 14,5 тысячи лет. Они являются единственными рисунками этой эпохи в России и Восточной Европе.
Самые ранние в России горнолыжные трассы, музей Цветаевой, связанные с именем Антона Чехова места и другие достопримечательности можно перечислять долго, но не всё так хорошо, как может показаться на первый взгляд. Побывав на разных туристических маршрутах, в разных частях республики мы столкнулись с проблемами в инфраструктуре и организации сервиса.
Член коллегии при госкомитете по туризму Башкирии Рина Гринберг рассказала НСН о местных проблемах и мерах, которые предпринимаются, чтобы их решить. Они начинаются уже с момента, когда человек хочет купить тур в Башкирию.
«Только 10% всего въездного турпотока - «пакетники», то есть те, кто покупают туры и приезжают к нам с помощью официальных туроператоров, остальные либо приезжают сами, либо, что хуже, пользуются услугами нелицензированных самоназванных туроператоров, которые работают вне официального поля, не несут никакой ответственности за безопасность своих клиентов и наносят репутационный ущерб республике», - сообщила чиновница.
Кроме того, она рассказала, с чем связаны проблемы сервиса и инфраструктуры региона.
«Конкуренция с Турцией, надо признаться, невозможна. Мы можем создать отдельные предложения – шикарные средства размещения или совершенно потрясающие локации. Но из-за того, что это будет не потоковая история, как в Турции, а индивидуальная, она будет стоить в несколько раз дороже. Кроме того, люди, которые работают у нас в туризме, делятся на две категории: первая – «никуда больше не взяли» и вторая – «я горю и жить без этого не могу». И когда вы встречаетесь со вторыми – всё прекрасно, а первых, к сожалению, большинство», - призналась Гринберг.
Она отметила также, что проблема туристического бизнеса ещё и в сезонности – не все могут содержать персонал 12 месяцев в году, из-за чего каждый год большинство гостиниц и хостелов вынуждено набирать новый неквалифицированный персонал, обучать который просто нет средств. Этим, по её мнению, должно заниматься государство.
Подытоживая, она отметила и сильные стороны республики.
«Башкирия хорошо подойдёт для новичков в активном туризме. Кроме того, у нас есть фишка, которой точно больше ни у кого нет – у нас есть все ландшафтные и климатические пояса, кроме тропиков и субтропиков. У нас на расстоянии 600 км вы от высокогорной тундры добираетесь до совершенно классической степи с солончаками и табунами лошадей. У нас есть горы, степи, леса, тайга, лесостепи, тундра, горная тундра, гольцы и так далее», - добавила Гринберг.
Тем временем в России постепенно открывается авиасообщение с зарубежными курортами. Так, с 1 августа было возобновлено авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. С 15 августа со Швейцарией, а с 1 сентября может быть возобновлено сообщение с большинством стран СНГ.
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