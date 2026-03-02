Кипр, Ирак и Иерусалим: Иран ответил ударами на планы Трампа воевать 4 недели
Боевые действия между Израилем и США и Ираном продолжаются: Дональд Трамп уже успел дать понять, что готов вести атаки до пяти недель, а Иран в ответ смог дотянуться до базы США в Эрбиле и ВВС Великобритании на Кипре.
В ночь на 2 марта Израиль начал новую серию атак по центральной части Тегерана, уведомила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В первые дни войны были устранены верховный лидер республики аятолла Али Хаменеи, некоторые члены его семьи и высокопоставленные иранские военные чиновники.
Боевые действия продолжаются. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) в свою очередь заявил, что Тегеран начал девятый этап операции «Правдивое обещание-4» против Израиля и США, сообщает государственное телевидение и радиовещание Ирана. Отмечается, целями являются объекты на оккупированных Израилем территориях и американские военные объекты на Ближнем Востоке, в том числе в Иордании, Кувейте, Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Ираке и Саудовской Аравии.
ПЛАНЫ ТРАМПА
Тем временем глава США Дональд Трамп заявил, что американские военные готовятся продолжать атаковать Иран в течение четырех недель в случае необходимости. Об этом он рассказал в интервью New York Times.
При этом американский лидер «скромно» заметил, что такая продолжительность бомбежек «не составит труда» для США. Помимо прочего, в своей соцсети Truth Social он снова обратился к военным Ирана, призвав их сдаться. В противном случае глава США пообещал им «неминуемую смерть». Трамп напомнил, что атака на Иран будет продолжена до тех пор, пока не будут выполнены все задачи операции. Одна из них, напомним, - смена режима в Тегеране.
Ранее американский лидер также раскрыл, что у него есть на примете три кандидата на пост руководителя Ирана, сообщает New York Times. Однако он не стал озвучивать их имена. При этом говоря о смене власти в Исламской Республике он напомнил про захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и заявил, что подобный сценарий был идеальным.
Как пишет агентство Fars, в ходе атак США и Израиля в Иране также погибли около 170 учащихся и педагогов. Напомним, что 28 февраля власти Ирана обвинили Вашингтон и Иерусалим в ударе по начальной школе для девочек в городском округе Минаб провинции Хормозган.
Между тем секретарь Высшего совета национальной безопасности республики Али Лариджани заявил, что Иран не будет вести никакие переговоры со Штатами. По его словам, Трамп поверг Ближний Восток «в хаос» своими «пустыми надеждами».
ИРАНСКИЙ ОТВЕТ
Тем временем ответному обстрелу подвергся Иерусалим – по нему прилетела иранская баллистическая ракета, а также Тель-Авив. По данным Times of Israel, в результате атаки по Иерусалиму ранены три человека.
Напомним, что вчера Иран также запустил баллистическую ракету по городу Бейт-Шемеш на западе от Иерусалима – погибло девять человек, передает The Jerusalem Post. Также ранение получили не менее двадцати человек.
Исламская Республика также продолжает наносить ракетные и дроновые удары по регионам, где находятся западные военные базы. Так, атаке подверглась американская база в иракском Эрбиле, пишет Reuters. Кроме того, дрон долетел даже до базы ВВС Великобритании Акротири на Кипре, сообщает Cyprus Mail со ссылкой на источники. Также удар подтвердили и в Минобороны Британии, уточнив, что ВС Соединенного Королевства реагируют на атаку. Отмечается, что прилетевший дрон был небольшим и нанес «незначительный ущерб» по взлётно-посадочной полосе. По неподтверждённым данным, это мог быть иранский дрон Shahed 136.
Примечательно, что удар был нанесен через несколько часов после того, как британский премьер Кир Стармер разрешил США использовать британские базы для ударов по складам ракет в Иране. Об этом пишут РИА Новости. Стармер также добавил, что направит в страны Персидского залива экспертов из Великобритании и Украины, чтобы помочь военным сбивать беспилотники Ирана.
«ХЕЗБОЛЛА» И ИЗРАИЛЬ
К военным действиям, хоть и запоздало, но все же присоединилось и проиранское движение «Хезболла». В ночь с 1 на 2-е марта оно сообщило о нанесении удара по израильской базе ПРО в окрестностях Хайфы. Также ночью движение обстреляло Тель Авив, Иерусалим, Хайфу, Ранат Ган, Негев, Шломи.
«Мы нанесли удар залпом ракет и эскадрильей беспилотников по объекту противоракетной обороны Мишмар ха-Кармель к югу от Хайфы», - уточняется в заявлении группировки.
Напомним, что после фактического уничтожения группировки «Хезболла» в 2024 году и последовательной зачистки остатков по всему Ливану в «Хезболле» не решались даже на ответные удары.
В ответ на удары «Хезболлы» Израиль провел массированные обстрелы юга Ливана. Удар пришелся и на Бейрут. В результате был убит Мухаммад Раад, руководитель Парламентского совета партии «Хезболла». Об этом сообщает телеканал Al Hadath.
РОССИЯ ОСУЖДАЕТ
Россия в свою очередь ранее осудила гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи и «с возмущением и глубоким сожалением» встретила такие известия, отметили в МИД РФ.
«Российская Федерация решительно и последовательно осуждает практику политических убийств и «охоты» на лидеров суверенных государств, которая противоречит базовым принципам цивилизованных межгосударственных отношений и грубо нарушает международное право», — уточнили в ведомстве.
Напомним, что в ходе ответных иранских ударов по военным базам США в арабских странах Персидского залива и работы ПВО также пострадали международные аэропорты в Эль-Кувейте и Дубае, гостиницы и высотные здания в Бахрейне, Кувейте, ОАЭ, Катаре и Саудовской Аравии.
