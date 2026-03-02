При этом американский лидер «скромно» заметил, что такая продолжительность бомбежек «не составит труда» для США. Помимо прочего, в своей соцсети Truth Social он снова обратился к военным Ирана, призвав их сдаться. В противном случае глава США пообещал им «неминуемую смерть». Трамп напомнил, что атака на Иран будет продолжена до тех пор, пока не будут выполнены все задачи операции. Одна из них, напомним, - смена режима в Тегеране.

Ранее американский лидер также раскрыл, что у него есть на примете три кандидата на пост руководителя Ирана, сообщает New York Times. Однако он не стал озвучивать их имена. При этом говоря о смене власти в Исламской Республике он напомнил про захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и заявил, что подобный сценарий был идеальным.

Как пишет агентство Fars, в ходе атак США и Израиля в Иране также погибли около 170 учащихся и педагогов. Напомним, что 28 февраля власти Ирана обвинили Вашингтон и Иерусалим в ударе по начальной школе для девочек в городском округе Минаб провинции Хормозган.

Между тем секретарь Высшего совета национальной безопасности республики Али Лариджани заявил, что Иран не будет вести никакие переговоры со Штатами. По его словам, Трамп поверг Ближний Восток «в хаос» своими «пустыми надеждами».