Мерц заявил об отказе Европы принять заключенное без ее участия соглашение по Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Европа откажется принять соглашение по Украине, заключенное без ее участия, сообщает ТАСС.

Переговоры по Украине перенесли на фоне обещаний Трампа подписать сделку за месяц

«Мы не готовы принять соглашение, которое будет заключено за нашей спиной», — сказал глава немецкого правительства. Он указал, что донес эту позицию до американского лидера Дональда Трампа.

Ранее Мерц назвал перемирие в зоне украинского конфликта предварительным условием для мирных обсуждений с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

