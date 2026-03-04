Мерц заявил об отказе Европы принять заключенное без ее участия соглашение по Украине
4 марта 202601:33
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Европа откажется принять соглашение по Украине, заключенное без ее участия, сообщает ТАСС.
«Мы не готовы принять соглашение, которое будет заключено за нашей спиной», — сказал глава немецкого правительства. Он указал, что донес эту позицию до американского лидера Дональда Трампа.
Ранее Мерц назвал перемирие в зоне украинского конфликта предварительным условием для мирных обсуждений с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Мерц заявил об отказе Европы принять заключенное без ее участия соглашение по Украине
- Испания призвала Вашингтон уважать международное право
- СМИ: Выбран следующий Верховный лидер Ирана
- Макрон: Франция сбивала беспилотники Ирана в небе над дружественными ей странами
- В результате атаки украинских БПЛА в Волгоградской области пострадали пять человек
- В Новороссийске после атаки ВСУ повреждены 76 домов и 109 квартир
- Германия признала нехватку вооружений после поставок Украине
- Соцфонд рассказал о выплате пенсий в Эстонию и Латвию
- В администрации США назвали три причины продолжения ударов по Ирану
- МВД предупредило о рассылке вирусов под видом видео с ДТП в Telegram