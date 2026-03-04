Мерц заявил об отказе Европы принять заключенное без ее участия соглашение по Украине

«Мы не готовы принять соглашение, которое будет заключено за нашей спиной», — сказал глава немецкого правительства. Он указал, что донес эту позицию до американского лидера Дональда Трампа.

Ранее Мерц назвал перемирие в зоне украинского конфликта предварительным условием для мирных обсуждений с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

