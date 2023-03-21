Узбекистан пообещал поддержку России в любые времена

Россия и Узбекистан будут поддерживать друг друга даже в самые сложные времена. Об этом заявил глава республики Шавкат Мирзиеев, сообщило агентство РИА Новости.

Без ведущих и ведомых: Си Цзиньпин везёт в Россию мирный план, а Путин его ждёт как брата

В ходе посещения экспозиции Русского культурного центра политик вспомнил слова песни о единстве двух народов. Он подчеркнул, что Россия и Узбекистан всегда были вместе, дружба двух стран продолжится и впредь.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей заявил, что у России много друзей в странах Запада.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: пресс-служба Кремля
ТЕГИ:УзбекистанРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры