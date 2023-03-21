Узбекистан пообещал поддержку России в любые времена
Россия и Узбекистан будут поддерживать друг друга даже в самые сложные времена. Об этом заявил глава республики Шавкат Мирзиеев, сообщило агентство РИА Новости.
В ходе посещения экспозиции Русского культурного центра политик вспомнил слова песни о единстве двух народов. Он подчеркнул, что Россия и Узбекистан всегда были вместе, дружба двух стран продолжится и впредь.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей заявил, что у России много друзей в странах Запада.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+9 373 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 345 / сут.
- Столтенберг назвал сроки вступления Финляндии в НАТО
- В МИД РФ заявили о желании 16 стран присоединиться к БРИКС
- Путин заявил, что Россия в состоянии удовлетворить потребности Китая в энергоносителях
- Ушаков: Путин не планирует встречу с Байденом после переговоров с Си Цзиньпином
- Столтенберг: У НАТО нет доказательств поставок Китаем оружия в Россию
- Украинские шахматистки снялись с турнира в Дели из-за участия в нем россиянок
- Столтенберг заявил, что совет Россия-НАТО был полезным механизмом
- Узбекистан пообещал поддержку России в любые времена
- Против председателя совета «Мемориала» возбудили уголовное дело
- Съемки продолжения «Охотников за привидениями» стартовали в Британии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru