Узбекистан пообещал поддержку России в любые времена

В ходе посещения экспозиции Русского культурного центра политик вспомнил слова песни о единстве двух народов. Он подчеркнул, что Россия и Узбекистан всегда были вместе, дружба двух стран продолжится и впредь.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей заявил, что у России много друзей в странах Запада.

