Президент отметил, что Россию поддерживают многие простые люди, живущие в западных странах.

В частности, Путин отметил, что у него много настоящих друзей в Германии. Он подчеркнул, что Россия и Германия — соседи, даже юмор у двух народов похож.

Ранее первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил НСН, что Венгрия строит отношения с Россией, исходя из прагматизма, а не дружбы

