Путин рассказал о множестве друзей России на Западе
У России много друзей в странах Запада. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщило агентство ТАСС.
Президент отметил, что Россию поддерживают многие простые люди, живущие в западных странах.
В частности, Путин отметил, что у него много настоящих друзей в Германии. Он подчеркнул, что Россия и Германия — соседи, даже юмор у двух народов похож.
Ранее первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил НСН, что Венгрия строит отношения с Россией, исходя из прагматизма, а не дружбы
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru