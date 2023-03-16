Путин рассказал о множестве друзей России на Западе

У России много друзей в странах Запада. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщило агентство ТАСС.

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Президент отметил, что Россию поддерживают многие простые люди, живущие в западных странах.

В частности, Путин отметил, что у него много настоящих друзей в Германии. Он подчеркнул, что Россия и Германия — соседи, даже юмор у двух народов похож.

Ранее первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил НСН, что Венгрия строит отношения с Россией, исходя из прагматизма, а не дружбы

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗападРоссияВладимир Путин

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