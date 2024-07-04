«Успешное поражение»: Американист объяснил стратегию команды Байдена на выборах

Вместе с тем эксперт указал на то, что Байдена никто из демократов заменить не сможет.

«Другого кандидата на замену Байдену нет. Его соратники по партии — политики второго, третьего, четвертого эшелона. Кто его заменит? Мишель Обама, которая говорила, что политика — грязное дело? Гэвин Ньюсом — ничто по сравнению с Трампом. Престарелый Берни Сандерс? Даже у республиканцев нет того, кого можно было бы сравнить с Трампом. Трампа в его партии многие не любят, но вынуждены мириться, потому что другого у них тоже нет», — отметил собеседник НСН.

Сам же Байден не откажется от участия в выборах, а Трамп в случае победы не будет кардинально менять курс своего предшественника, убежден Блохин.

«Думаю, что Байден не будет отказываться от участия в выборах. Он предпочтет проиграть Трампу в конкурентной борьбе. Что же касается Трампа, я не думаю, что он радикально что-то изменит. Полагаю, будет встраивание Трампа в истеблишмент, системная элита посулит ему золотые горы в обмен на лояльность. Трамп станет рукопожатным, будет продолжен курс предыдущих администраций, но с незначительными нюансами. Никакой отмены выборов, ликвидации Трампа по принципу Кеннеди, гражданской войны не будет. Заметьте — первые поставки летального оружия на Украину были при Трампе, при нем же было усилено санкционное давление на Россию, при Трампе был выход из Договора по ракетам средней и меньшей дальности, из ядерной сделки по Ирану, в администрации Трампа было больше “ястребов”, чем у Байдена сейчас. При Трампе работал советником по нацбезопасности всеми “любимый” Джон Болтон», — подытожил он.

Ранее Байден признал, что «облажался» в ходе дебатов с Трампом. Президент объяснял свои неудачи усталостью. Несмотря на неделю интенсивной подготовки за закрытыми дверями, Байден отметил, что поездки в Европу сильно измотали его.

