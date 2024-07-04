«Успешное поражение»: Американист объяснил стратегию команды Байдена на выборах
Байден не будет отказываться от участия в выборах, несмотря на ухудшающееся состояние здоровья, а курс Трампа в случае его избрания не будет кардинально отличаться от курса предшественника, сказал НСН Константин Блохин.
Президент США Джо Байден не сможет составить достойную конкуренцию харизматичному и популярному в обществе экс-лидеру США, кандидату от республиканцев Дональду Трампу, но и заменить Байдена в Демократической партии никто не сможет — он проиграет в конкурентной борьбе. Об этом НСН заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
Все чаще в американской и мировой повестке звучат вопросы о дееспособности Байдена. О том, что он слишком стар и слаб для очередного срока, говорят и сторонники Трампа, и сами демократы, и, собственно, электорат - 80% населения США, согласно опросу Wall Street Journal. Блохин объяснил, с чем связаны участившиеся разговоры о дееспособности нынешнего хозяина Белого дома.
«Здесь две тенденции: ухудшение состояния здоровья Байдена и увеличение рейтинга Трампа. Трамп, конечно, смотрится куда выигрышнее. Демократам нужен кандидат, который будет сопоставим по харизме, по популярности, по рейтингам со своим главным конкурентом — Трампом. Демократы уже сами не верят в победу Байдена. На протяжении года были разговоры, что главное ограничение для Байдена — его возраст, что, скорее всего, нынешний президент США проиграет. Мало кто верил, что он победит в дебатах, потому что Байден даже на пике формы никогда не был хорошим оратором», — сказал Блохин.
Американист добавил, что демократы будут стараться максимально измотать Трампа.
«Сейчас стратегия демократов будет заключаться в том, чтобы создать “успешную” основу для поражения Байдена. Очевидно, что, скорее всего, победит Трамп (так считают даже в Европе). Демократы будут говорить, что Трамп победил благодаря российскому вмешательству, одновременно с этим будут пытаться во время президентской гонки максимально дискредитировать и ослабить Трампа, чтобы он утонул в болоте судебных разбирательств и не смог концентрироваться на президентской гонке. Это единственное, что могут предложить демократы», — подчеркнул собеседник НСН.
Вместе с тем эксперт указал на то, что Байдена никто из демократов заменить не сможет.
«Другого кандидата на замену Байдену нет. Его соратники по партии — политики второго, третьего, четвертого эшелона. Кто его заменит? Мишель Обама, которая говорила, что политика — грязное дело? Гэвин Ньюсом — ничто по сравнению с Трампом. Престарелый Берни Сандерс? Даже у республиканцев нет того, кого можно было бы сравнить с Трампом. Трампа в его партии многие не любят, но вынуждены мириться, потому что другого у них тоже нет», — отметил собеседник НСН.
Сам же Байден не откажется от участия в выборах, а Трамп в случае победы не будет кардинально менять курс своего предшественника, убежден Блохин.
«Думаю, что Байден не будет отказываться от участия в выборах. Он предпочтет проиграть Трампу в конкурентной борьбе. Что же касается Трампа, я не думаю, что он радикально что-то изменит. Полагаю, будет встраивание Трампа в истеблишмент, системная элита посулит ему золотые горы в обмен на лояльность. Трамп станет рукопожатным, будет продолжен курс предыдущих администраций, но с незначительными нюансами. Никакой отмены выборов, ликвидации Трампа по принципу Кеннеди, гражданской войны не будет. Заметьте — первые поставки летального оружия на Украину были при Трампе, при нем же было усилено санкционное давление на Россию, при Трампе был выход из Договора по ракетам средней и меньшей дальности, из ядерной сделки по Ирану, в администрации Трампа было больше “ястребов”, чем у Байдена сейчас. При Трампе работал советником по нацбезопасности всеми “любимый” Джон Болтон», — подытожил он.
Ранее Байден признал, что «облажался» в ходе дебатов с Трампом. Президент объяснял свои неудачи усталостью. Несмотря на неделю интенсивной подготовки за закрытыми дверями, Байден отметил, что поездки в Европу сильно измотали его.
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