Байден признал, что «облажался» во время дебатов с Трампом
Президент США Джо Байден признал, что «облажался» в ходе дебатов со своим соперником на предстоящих выборах Дональдом Трампом. Об этом глава государства заявил в интервью радиоведущему из Милуоки Эрлу Инграму.
«Факт в том, что я облажался. Я допустил ошибку», — сказал Байден.
Ранее Байден объяснял свои неудачи в дебатах усталостью. Несмотря на неделю интенсивной подготовки за закрытыми дверями, он отметил, что поездки в Европу сильно измотали его.
28 июня в Атланте состоялись первые дебаты между кандидатами на пост президента США действующим главой государства Джо Байденом и Дональдом Трампом. Американские СМИ пишут, что Байден произвел неудачное впечатление на дебатах. Он часто запинался, делал паузы и не всегда ясно выражал свои мысли, передает «Радиоточка НСН».
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