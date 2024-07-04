Байден признал, что «облажался» во время дебатов с Трампом

Президент США Джо Байден признал, что «облажался» в ходе дебатов со своим соперником на предстоящих выборах Дональдом Трампом. Об этом глава государства заявил в интервью радиоведущему из Милуоки Эрлу Инграму.

«Факт в том, что я облажался. Я допустил ошибку», — сказал Байден.