«Повлияют осенние события»: Проигрыш Байдена на дебатах забудется к выборам

«Понятно, что в условиях предвыборной гонки рейтинг Трампа вырастет, рейтинг Байдена упадет. Но выборы осенью, про эти дебаты забудут. Ключевыми определяющими событиями будут те, которые ближе к выборам. Еще до дебатов были моменты куда важнее, которые могут повлиять на Байдена: коррупционные дела, инцидент с сыном, вывод войск из Афганистана, коррупция на Украине. Все зависит от того, как оппоненты смогут различные дела против друг друга использовать. Но если Трамп будет постоянно о дебатах упоминать, то вряд ли о них забудут... При этом не думаю, что он будет их использовать, потому что есть масса других событий, за которые можно уцепить Байдена», - сказал Блохин.

Также он отметил, что Байден никогда не отличался ораторскими способностями, поэтому результаты дебатов не стали сенсацией.

«Никакой реальной сенсации не случилось. Вряд ли кто-то сомневался, что Байден не сможет победить, потому что даже в самые лучшие годы он был не особо хорошим спикером. Очевидно, что ораторские способности - не его конек… А сейчас и подавно. По сравнению с Трампом, ему как до Луны. Думаю, что коли не коли какие-то стимуляторы, очевидно, что ситуацию это бы не выровняло. Задача максимум заключалась в том, чтобы хотя бы сохранить лицо перед Трампом», - указал собеседник НСН.

Кроме того, Блохин выразил уверенность, что если Трамп станет президентом, то тема России также будет оставаться ключевой в США.

«Что касается главных проблем, то очень много раз упоминались «Россия» и «Путин». Очевидно, что мы из этого внутриполитического дискурса вряд ли уйдем… А в условиях ведения спецоперации и геополитической обстановки и подавно. Поэтому кто бы ни был следующим президентом, российская тема оставалась, остается и будет оставаться ключевой», - резюмировал он.

Первые предвыборные дебаты в рамках президентской кампании прошли в студии CNN и начались в 21:00 по местному времени (28 июня, 4:00 мск).

Формально ни Байден, ни Трамп еще не были выдвинуты в качестве кандидатов в президенты от своих партий – национальные конвенции республиканцев и демократов, где будет осуществлена эта процедура, пройдут лишь в июле и августе соответственно. Выборы нового президента США запланированы на 5 ноября, передает «Радиоточка НСН».

