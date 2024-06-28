«Повлияют осенние события»: Проигрыш Байдена на дебатах забудется к выборам
Трамп и Байден в ходе предвыборной гонки смогут использовать друг против друга различные дела и совершенные ошибки: это куда действеннее, чем упоминать дебаты, отметил в эфире НСН Константин Блохин.
Дебаты американского лидера Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа вряд ли повлияют на мнение избирателей, к выборам о них забудут, заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с НСН.
Выступление Джо Байдена на дебатах с Трампом вызвало вопросы о необходимости его замены как кандидата от демократов на президентских выборах, сообщил телеканал CNN, опросив представителей партии. Два собеседника описали выступление Байдена как «ужасное». Согласно опросу CNN, 67% зрителей считают, что Трамп переиграл оппонента, и только 33% полагают, что Байден был лучше. Блохин считает, что дебаты будут влиять на предвыборную гонку лишь в определенный момент.
«Понятно, что в условиях предвыборной гонки рейтинг Трампа вырастет, рейтинг Байдена упадет. Но выборы осенью, про эти дебаты забудут. Ключевыми определяющими событиями будут те, которые ближе к выборам. Еще до дебатов были моменты куда важнее, которые могут повлиять на Байдена: коррупционные дела, инцидент с сыном, вывод войск из Афганистана, коррупция на Украине. Все зависит от того, как оппоненты смогут различные дела против друг друга использовать. Но если Трамп будет постоянно о дебатах упоминать, то вряд ли о них забудут... При этом не думаю, что он будет их использовать, потому что есть масса других событий, за которые можно уцепить Байдена», - сказал Блохин.
Также он отметил, что Байден никогда не отличался ораторскими способностями, поэтому результаты дебатов не стали сенсацией.
«Никакой реальной сенсации не случилось. Вряд ли кто-то сомневался, что Байден не сможет победить, потому что даже в самые лучшие годы он был не особо хорошим спикером. Очевидно, что ораторские способности - не его конек… А сейчас и подавно. По сравнению с Трампом, ему как до Луны. Думаю, что коли не коли какие-то стимуляторы, очевидно, что ситуацию это бы не выровняло. Задача максимум заключалась в том, чтобы хотя бы сохранить лицо перед Трампом», - указал собеседник НСН.
Кроме того, Блохин выразил уверенность, что если Трамп станет президентом, то тема России также будет оставаться ключевой в США.
«Что касается главных проблем, то очень много раз упоминались «Россия» и «Путин». Очевидно, что мы из этого внутриполитического дискурса вряд ли уйдем… А в условиях ведения спецоперации и геополитической обстановки и подавно. Поэтому кто бы ни был следующим президентом, российская тема оставалась, остается и будет оставаться ключевой», - резюмировал он.
Первые предвыборные дебаты в рамках президентской кампании прошли в студии CNN и начались в 21:00 по местному времени (28 июня, 4:00 мск).
Формально ни Байден, ни Трамп еще не были выдвинуты в качестве кандидатов в президенты от своих партий – национальные конвенции республиканцев и демократов, где будет осуществлена эта процедура, пройдут лишь в июле и августе соответственно. Выборы нового президента США запланированы на 5 ноября, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Выдача кредитных карт в России за май сократилась на 9%
- В Брянске дрон ВСУ повредил крышу административного здания
- Казахстанская биржа решила исключить Мосбиржу из числа своих акционеров
- В Словакии семь человек погибли в ДТП с поездом
- СМИ: Мужа Елены Блиновской перевели в штурмовое подразделение
- Южная Корея запретила вывозить в РФ и Белоруссию 243 видов изделий
- СМИ: США пригласили Израиль и арабские страны на саммит НАТО
- В Госдуме предложили сократить сроки прерывания беременности по желанию
- Опрос: Более 80% американцев не изменили мнение о Байдене после дебатов
- На юге Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru