«Политические лилипуты»: В замену Байдена на другого кандидата не поверили

У демократов нет достойных кандидатов, кроме Байдена, которые могли бы сравниться с Дональдом Трампом, отметил в эфире НСН Константин Блохин. 

Демократическая партия США не будет менять президента Джо Байдена на другого кандидата перед выборами, потому что у него нет достойной замены, заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с НСН.

Выступление Джо Байдена на дебатах с Трампом вызвало вопросы о необходимости его замены как кандидата от демократов на президентских выборах, сообщил телеканал CNN, опросив представителей партии. Два собеседника описали выступление Байдена как «ужасное». Несмотря на возникающие вопросы о президентском будущем Байдена, один из источников отметил, что с его выдвижением «трудно спорить». Блохин считает, что остальные кандидаты у демократов являются «политическими лилипутами».

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«Ключевая проблема, что менять Байдена не на кого. Все остальные, кто есть сейчас у демократов, по сравнению с Трампом политические лилипуты, кого ни поставь. Говорят, Мишель Обама… Но она сама отказывается, ей это не надо. Нет достойных кандидатов, сравнимых с Трампом. Байден, все-таки, политический мастодонт, как бы мы к нему не относились. Он провел в политике всю свою жизнь, Мишель Обама не идет ни в какое сравнение», - сказал Блохин.

Он отметил, что задача демократов будет заключаться в том, чтобы дискредитировать Трампа и подготовить основу для своего «выигрышного поражения».

«Их задача будет заключаться в том, чтобы ослабить Трампа по максимуму, дискредитировать его, подготовить основу для своего выигрышного поражения. Они будут говорить, что Трамп победил благодаря российскому вмешательству, что выборы нелегитимны и так далее», - резюмировал собеседник НСН.

Первые предвыборные дебаты в рамках президентской кампании прошли в студии CNN и начались в 21:00 по местному времени (28 июня, 4:00 мск).

Формально ни Байден, ни Трамп еще не были выдвинуты в качестве кандидатов в президенты от своих партий – национальные конвенции республиканцев и демократов, где будет осуществлена эта процедура, пройдут лишь в июле и августе соответственно. Выборы нового президента США запланированы на 5 ноября, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Выборы в СШАДональд ТрампДжо Байден

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