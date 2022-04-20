«Усложняем, но не отменяем»: Россия ужесточит визовый режим для «недружественных» журналистов
В МИД РФ сообщили об ужесточении правил въезда в страну для журналистов из «недружественных стран» в качестве ассиметричного ответа на действия ЕС в отношении виз для российских бизнесменов.
«Усложняем - ни в коем случае не отменяем, но усложняем получение виз для журналистов из недружественных стран», - сказал замглавы МИД РФ Евгений Иванов на заседании Госдумы.
Он уточнил, что журналисты из таких стран будут получать однократные визы, кроме того, для них увеличивается визовый сбор.
11 апреля Швеция и Дания объявили о возобновлении оформления и выдачи виз гражданам России, 1 апреля выдачу виз российским туристам возобновила Франция.
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