Дания и Швеция возобновили выдачу виз россиянам

Швеция и Дания объявили о возобновлении оформления и выдачи виз гражданам России, сообщает пресс-служба международного визового оператора VFS Global.

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В сообщении говорится, что подать визовые заявления можно на любую категорию визы, в том числе туристическую.

При этом в датском посольстве рекомендовали россиянам при посещении Королевства иметь при себе наличную валюту, в диппредставительстве Швеции посоветовали подавать документы минимум за две недели до поездки.

Отмечается, что и Дания и Швеция также отменили требования о предъявлении справок о вакцинации и ПЦР-тестах при въезде.

Ранее стало известно, что с 1 апреля Франция возобновила выдачу туристических виз гражданам РФ, напоминает Ura.ru.

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