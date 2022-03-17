«Самолет развернулся?»: Захарова назвала Bild лидером по фейкам

По ее словам, «Лавров вчера допоздна работал на Смоленке, а рано утром приступил к подготовке к переговорам с ближневосточными коллегами в Москве».

Захарова поинтересовалась, выпишут ли премию немецкому журналисту, придумавшему эту историю.

Ранее представитель МИД обвинила в цинизме итальянскую газету La Stampa, которая выдала за фото из Киева снимок из Донецка после удара украинской ракетой «Точка У».

Со своей стороны, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков накануне назвал «постановкой» распространенное украинскими СМИ видео о якобы причастности российских военных к гибели людей в Чернигове.

