«Самолет развернулся?»: Захарова назвала Bild лидером по фейкам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала информацию немецкого таблоида Bild, придумавшего историю о якобы сорвавшемся полете Сергея Лаврова в Пекин.

«Это не переплюнуть. Немецкая газета "Бильд" выбилась в лидеры по фейкам, написав, что "Лавров этой ночью летел на самолете в Пекин, но президент приказал министру вернуться. Самолет с Лавровым развернулся над Новосибирском и сел во Внуково"», - написала Захарова в Telegram.

В Минобороны РФ назвали «постановкой» видео о погибших в Чернигове

По ее словам, «Лавров вчера допоздна работал на Смоленке, а рано утром приступил к подготовке к переговорам с ближневосточными коллегами в Москве».

Захарова поинтересовалась, выпишут ли премию немецкому журналисту, придумавшему эту историю.

Ранее представитель МИД обвинила в цинизме итальянскую газету La Stampa, которая выдала за фото из Киева снимок из Донецка после удара украинской ракетой «Точка У».

Со своей стороны, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков накануне назвал «постановкой» распространенное украинскими СМИ видео о якобы причастности российских военных к гибели людей в Чернигове.

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ФОТО: МИД РФ/РИА Новости
ТЕГИ:ГерманияФейковые НовостиМария Захарова
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