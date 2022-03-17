«Самолет развернулся?»: Захарова назвала Bild лидером по фейкам
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала информацию немецкого таблоида Bild, придумавшего историю о якобы сорвавшемся полете Сергея Лаврова в Пекин.
«Это не переплюнуть. Немецкая газета "Бильд" выбилась в лидеры по фейкам, написав, что "Лавров этой ночью летел на самолете в Пекин, но президент приказал министру вернуться. Самолет с Лавровым развернулся над Новосибирском и сел во Внуково"», - написала Захарова в Telegram.
По ее словам, «Лавров вчера допоздна работал на Смоленке, а рано утром приступил к подготовке к переговорам с ближневосточными коллегами в Москве».
Захарова поинтересовалась, выпишут ли премию немецкому журналисту, придумавшему эту историю.
Ранее представитель МИД обвинила в цинизме итальянскую газету La Stampa, которая выдала за фото из Киева снимок из Донецка после удара украинской ракетой «Точка У».
Со своей стороны, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков накануне назвал «постановкой» распространенное украинскими СМИ видео о якобы причастности российских военных к гибели людей в Чернигове.
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