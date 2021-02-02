Усилить контроль за потоком мигрантов из ЕАЭС предложено в России

Кабмин России внес в Госдуму проект закона с предложением обязать трудовых мигрантов, въезжающих в Россию без визы, сдавать биометрические данные и проходить медицинское освидетельствование, сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что ряд категорий иностранцев может длительное время пребывать на территории РФ без прохождения дактилоскопической регистрации и медицинского освидетельствования. Наибольшая доля из них - граждане государств-членов Евразийского экономического союза. По данным на 1 марта 2020 года, таких в России находилось около 2,5 млн человек.

Как считают в российском правительстве, контроль за состоянием здоровья мигрантов и отсутствие эффективных алгоритмов действий в отношении лиц с выявленными опасными заболеваниями, значительно увеличивают риск проникновения и распространения в РФ инфекций.