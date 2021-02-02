Усилить контроль за потоком мигрантов из ЕАЭС предложено в России
Кабмин России внес в Госдуму проект закона с предложением обязать трудовых мигрантов, въезжающих в Россию без визы, сдавать биометрические данные и проходить медицинское освидетельствование, сообщает РИА Новости.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что ряд категорий иностранцев может длительное время пребывать на территории РФ без прохождения дактилоскопической регистрации и медицинского освидетельствования. Наибольшая доля из них - граждане государств-членов Евразийского экономического союза. По данным на 1 марта 2020 года, таких в России находилось около 2,5 млн человек.
Как считают в российском правительстве, контроль за состоянием здоровья мигрантов и отсутствие эффективных алгоритмов действий в отношении лиц с выявленными опасными заболеваниями, значительно увеличивают риск проникновения и распространения в РФ инфекций.
Кроме того, предлагается установить, что срок временного пребывания трудового мигранта определяется сроком действия трудового договора или гражданско-правового договора, заключенного с работодателем, и продлевается на срок его действия.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России будут усовершенствованы правила идентификации мигрантов из ЕАЭС, для въезда которых не требуется оформление визы, сообщает пресс-служба кабмина.
На заседании правительства Мишустин отметил, что все мигранты из стран ЕАЭС, которые планируют оставаться в России более трёх месяцев, должны будут проходить обязательное медицинское освидетельствование.
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