В России усовершенствуют правила идентификации мигрантов из ЕАЭС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России будут усовершенствованы правила идентификации мигрантов из ЕАЭС, для въезда которых не требуется оформление визы, сообщает пресс-служба кабмина.
На заседании правительства Мишустин отметил, что все мигранты из стран ЕАЭС, которые планируют оставаться в России более трёх месяцев, должны будут проходить обязательное медицинское освидетельствование.
Глава кабмина отметил, что подобные изменения особенно актуальны «с учётом ситуации распространением коронавируса и других опасных инфекций».
Мишустин добавил, что в 2020 году на территории России находилось порядка 2,5 миллиона граждан ЕАЭС.
Ранее Министерство строительства и ЖКХ направило на рассмотрение в правительство предложения для упрощённого въезда в Россию трудовых мигрантов для работы на стройках, сообщает RT. В частности, предлагается, чтобы иностранцы предоставляли отрицательный тест на COVID-19 не ранее чем за три дня до въезда в Россию.
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