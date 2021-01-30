Мигранты увеличили денежные переводы из РФ выросли на фоне смягчения мер по коронавирусу
После смягчения ограничений по коронавирусу в России в июле–сентябре 2020 года резко увеличились объемы денежных переводов мигрантов за границу. Об этом информирует РИА Новости, сделав расчеты на основе данных Банка России.
Наиболее значительное увеличение сумм переводов по сравнению со вторым кварталом фиксируется в Узбекистан - 28,7% (до 927,7 млн долларов), в Армению - 27,3% (до 162,8 млн долларов) и Таджикистан – на 25,7% (до 425,5 млн долларов).
Также трудовые мигранты более значительные суммы переводят из России в Азербайджан, Казахстан, Киргизию, Украину и Молдову.
Меньше денег из РФ на родину в третьем квартале 2020 года отправили наемные рабочие из Белоруссии и Туркмении, сообщают «Известия».
Объемы денежных переводов из России сократились во втором квартале прошлого года на фоне пандемии коронавируса.
Напомним, по данным МВД России количество иностранных рабочих в стране уменьшилось от 20 до 50% в разных регионах.
Ранее глава комитета по труду и соцполитике нижней палаты Ярослав Нилов в эфире НСН перечислил причины, по которым возникла нехватка трудовых ресурсов.
«Особенно это касается строительства и сферы ЖКХ. Это происходит из-за низких зарплат, из-за несоответствия требованиям работодателя и из-за коронавирусных ограничений», - отметил он.
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