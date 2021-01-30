Мигранты увеличили денежные переводы из РФ выросли на фоне смягчения мер по коронавирусу

Также трудовые мигранты более значительные суммы переводят из России в Азербайджан, Казахстан, Киргизию, Украину и Молдову.

Меньше денег из РФ на родину в третьем квартале 2020 года отправили наемные рабочие из Белоруссии и Туркмении, сообщают «Известия».

Объемы денежных переводов из России сократились во втором квартале прошлого года на фоне пандемии коронавируса.

Напомним, по данным МВД России количество иностранных рабочих в стране уменьшилось от 20 до 50% в разных регионах.

Ранее глава комитета по труду и соцполитике нижней палаты Ярослав Нилов в эфире НСН перечислил причины, по которым возникла нехватка трудовых ресурсов.

«Особенно это касается строительства и сферы ЖКХ. Это происходит из-за низких зарплат, из-за несоответствия требованиям работодателя и из-за коронавирусных ограничений», - отметил он.

