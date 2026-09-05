Трамп: Значение Ормузского пролива будет снижаться
Значение Ормузского пролива в будущем снизится по мере введения в эксплуатацию трубопроводов на Ближнем Востоке и развития альтернативных путей для транспортировки нефти. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.
«Прямо сейчас строятся трубопроводы, cтроится дорога через Сирию — потрясающий маршрут, который уже фактически открыт, и люди возят через Сирию цистерны, огромные грузовики с нефтью. Создается множество альтернатив... Ормузский пролив уже не тот, что прежде», - отметил глава Белого дома.
По словам Трампа, Иран останется с проливом, который «никому не будет нужен».
Ранее представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби заявил, что Ормуз принадлежит Ирану и Оману, государства договорились о разделении доходов от судоходства в акватории.
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