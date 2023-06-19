«Усиление армии»: В Киеве назвали единственный путь к завершению конфликта

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своём Telegram-канале заявил, что «никакое перемирие, к которому так стремятся «миротворцы» в белом пальто, не способно принести мир».

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Он отметил, что единственный способ завершить конфликт - это максимально усилить военный потенциал Украины и изолировать Россию.

«Единственный путь... предусматривает максимальное усиление военного потенциала Украины, экономическую и политическую изоляцию России. Как следствие – возвращение территорий», - заключил Подоляк.

Ранее Подоляк заявил, что у Киева существует только один план - «максимально жёсткое продвижение вперед» и «максимальное убийство россиян», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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