Песков пообещал наказать Подоляка за слова об убийстве русских

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка про убийства русских. Представитель Кремля дал интервью журналисту Павлу Зарубину.

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Песков пообещал, что за такие слова Подоляка ждет наказание.

«Русские за это должны наказывать, и мы будем это делать», - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Подоляк ранее заявил, что украинские власти в ходе контрнаступления планируют убить максимальное число россиян. Единственно возможным сценарием он назвал выход Украины на границы 1991 года, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:УкраинаКремльДмитрий Песков

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