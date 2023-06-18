Песков пообещал наказать Подоляка за слова об убийстве русских

Песков пообещал, что за такие слова Подоляка ждет наказание.

«Русские за это должны наказывать, и мы будем это делать», - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Подоляк ранее заявил, что украинские власти в ходе контрнаступления планируют убить максимальное число россиян. Единственно возможным сценарием он назвал выход Украины на границы 1991 года, сообщает «Радиоточка НСН».

