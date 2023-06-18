Песков пообещал наказать Подоляка за слова об убийстве русских
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка про убийства русских. Представитель Кремля дал интервью журналисту Павлу Зарубину.
Песков пообещал, что за такие слова Подоляка ждет наказание.
«Русские за это должны наказывать, и мы будем это делать», - подчеркнул пресс-секретарь президента.
Подоляк ранее заявил, что украинские власти в ходе контрнаступления планируют убить максимальное число россиян. Единственно возможным сценарием он назвал выход Украины на границы 1991 года, сообщает «Радиоточка НСН».
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