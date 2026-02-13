Центробанк снизил ключевую ставку до 15,5%
Центробанк РФ снизил ключевую ставку ещё на полпроцента - с 16% до 15,5%. Как пишет RT, решение было принято на заседании совета директоров регулятора 13 февраля.
Отмечается, что российская экономика «продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста» и «после исчерпания влияния разовых факторов инфляция возобновит снижение».
«Целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки будет оцениваться на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий», - говорится в сообщении.
Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 20 марта.
Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ключевую ставку не будут снижать «в режиме автопилота», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Политолог назвал маловероятным проведение выборов на Украине в ближайшее время
- Скинутся французам? Какой будет ядерная оборонительная система Европы
- Алкоголь и сладости: Что дарить китайцам на их Новый год
- Стать семьей: Почему важно строить бизнес с китайцами через дружбу
- Не физика, а сила духа: Какой герой нужен российскому кино
- СМИ: Уехавший продюсер Меладзе заработал в России 100 млн рублей в 2025 году
- «Круговорот людей»: Что нужно знать о поездках в Китай под Новый год
- Песков: Новый раунд переговоров по Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве
- Бизнес на ДТП: Как в России будут контролировать аварийных комиссаров
- Каникулы на месяц: Как китайский Новый год ударит по бизнесу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru