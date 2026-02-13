Центробанк снизил ключевую ставку до 15,5%

Отмечается, что российская экономика «продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста» и «после исчерпания влияния разовых факторов инфляция возобновит снижение».

«Целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки будет оцениваться на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий», - говорится в сообщении.

Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 20 марта.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ключевую ставку не будут снижать «в режиме автопилота», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

