Центробанк снизил ключевую ставку до 15,5%

Центробанк РФ снизил ключевую ставку ещё на полпроцента - с 16% до 15,5%. Как пишет RT, решение было принято на заседании совета директоров регулятора 13 февраля.

Аналитик призвал не ждать снижения ключевой ставки в феврале

Отмечается, что российская экономика «продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста» и «после исчерпания влияния разовых факторов инфляция возобновит снижение».

«Целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки будет оцениваться на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий», - говорится в сообщении.

Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 20 марта.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ключевую ставку не будут снижать «в режиме автопилота», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:ЭкономикаКлючевая СтавкаЦентробанк

Горячие новости

Все новости

партнеры