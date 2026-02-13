Сенатор Новиков раскрыл перспективы Северного морского пути

Северный морской путь при определенных условиях выгоднее, чем используемый сейчас Южный путь, заявил сенатор РФ от Архангельской области, член комитета Совета Федерации по международным делам Иван Новиков в пресс-центре НСН.

«Во многом может поменять торгово-экономический расклад в мире проект Большого Северного морского пути. В нем активно принимают участие города-порты Дальнего Востока. Архангельская область создает выгодные экономические условия для перемещения товаров. Поэтому Северный морской путь при определенных условиях выгоднее, чем используемый сейчас Южный путь. Он выгоднее даже по временным срокам, в два раза короче. Область успешно использует совместно с Китаем «Арктический экспресс № 1», это логистический канал, который включает морскую проводку и железнодорожный путь», - отметил он.

По прогнозу председателя Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюня, в 2026 году объём торговли между Россией и Китаем вырастет более чем на 8%. Россия и Китай укрепляют торговлю вопреки санкциям, расчеты в рублях и юанях. Напомним, что недавно Президент РФ и председатель КНР провели переговоры в формате видеоконференции. В Кремле сообщили, что лидеры «пообщались по-настоящему тепло и по-настоящему дружески». Главы государств подвели итоги двусторонних отношений в прошедшем году, определили новые планы по развитию взаимодействия Москвы и Пекина, а также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам.

