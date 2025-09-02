Ушаков: Россия и США планируют очередной раунд консультаций по Украине

Россия и США запланировали очередной раунд консультаций по украинскому вопросу. Об это в эфире «Первого канала» заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ушаков: Путин и Трамп не договаривались о встрече президента РФ с Зеленским

По его словам, речь идёт «об очередном раунде межмидовских консультаций».

«Там масса вопросов, которые остаются нерешёнными», - заключил он.

Ранее Ушаков заявил, что Аляске Москва и Вашингтон достигли понимания по многим вопросам, сообщает RT.

ФОТО: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Юрий Ушаков Переговоры Украина США Россия

