Ушаков: Россия и США планируют очередной раунд консультаций по Украине
2 сентября 202515:45
Россия и США запланировали очередной раунд консультаций по украинскому вопросу. Об это в эфире «Первого канала» заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, речь идёт «об очередном раунде межмидовских консультаций».
«Там масса вопросов, которые остаются нерешёнными», - заключил он.
Ранее Ушаков заявил, что Аляске Москва и Вашингтон достигли понимания по многим вопросам, сообщает RT.
