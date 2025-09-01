Ушаков: Путин и Трамп не договаривались о встрече президента РФ с Зеленским

В разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным он указал, что договорённостей о трёхсторонней встрече Путина, Трампа и Зеленского также не было.

«То, что транслируется в прессе - это не совсем то... Все говорят о трёхсторонней встрече, о встрече Путина с Зеленским... насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом договорённости не было», - отметил Ушаков.

Ранее Трамп заявил о том, что трёхсторонний саммит США, России и Украины состоится, сообщает «Свободная пресса».

