Ушаков: Путин и Трамп не договаривались о встрече президента РФ с Зеленским
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп не договаривались о встрече российского лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
В разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным он указал, что договорённостей о трёхсторонней встрече Путина, Трампа и Зеленского также не было.
«То, что транслируется в прессе - это не совсем то... Все говорят о трёхсторонней встрече, о встрече Путина с Зеленским... насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом договорённости не было», - отметил Ушаков.
Ранее Трамп заявил о том, что трёхсторонний саммит США, России и Украины состоится, сообщает «Свободная пресса».
