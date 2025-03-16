Ушаков: РФ и США обсуждают подготовку возможной встречи Путина и Трампа

Москва и Вашингтон обсуждают тему подготовки возможной встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

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По словам политика, стороны готовятся к проведению встречи, которая состоится, «как только появится необходимость».

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объявил о запланированных в ближайшие дни контактах России и США.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава Госдепа США Марко Рубио во время телефонного разговора обсудили дальнейшие действия после недавних встреч в Саудовской Аравии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости// Илья Питалев
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