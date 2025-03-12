Песков сообщил о запланированных в ближайшие дни контактах РФ и США
Контакты между Россией и США планируются в ближайшие дни. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отреагировал на состоявшиеся накануне переговоры Соединенных Штатов и Украины в Джидде.
«Госсекретарь [США Марко Рубио] и помощник по национальной безопасности [Майк Уолтц] по различным каналам в эти дни проинформируют нас о деталях... переговоров и достигнутых пониманиях», - указал Песков.
Пресс-секретарь подчеркнул, что Кремль будет предоставлять информацию по этим контактам.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что 11 и 12 марта состоятся встречи представителей Соединенных Штатов и России для обсуждения ситуации на Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru