Песков сообщил о запланированных в ближайшие дни контактах РФ и США

Контакты между Россией и США планируются в ближайшие дни. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отреагировал на состоявшиеся накануне переговоры Соединенных Штатов и Украины в Джидде.

«Госсекретарь [США Марко Рубио] и помощник по национальной безопасности [Майк Уолтц] по различным каналам в эти дни проинформируют нас о деталях... переговоров и достигнутых пониманиях», - указал Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Кремль будет предоставлять информацию по этим контактам.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что 11 и 12 марта состоятся встречи представителей Соединенных Штатов и России для обсуждения ситуации на Украине.

