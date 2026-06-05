Путин заявил, что Россия будет добиваться денацификации Украины
Россия продолжит добиваться денацификации Украины. Об этом на пленарной сессии ПМЭФ-2026 заявил президент РФ Владимир Путин.
Он указал, что тем, кто называет денацификацию «чушью», следует вспомнить, что «совсем недавно» на Украине перезахоронили «нацистских преступников, как героев» - с военными почестями и салютом.
«И кто это делает? Глава киевского режима, еврей по национальности. Ужас просто. Героизируют нацистов», - сказал глава государства, добавив, что в деле денацификации Москва рассчитывает на помощь международного сообщества.
Ранее Путин заявил, что бегло посмотрел адресованное ему открытое письмо украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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