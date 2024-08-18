Захарова опровергла сообщения о срыве переговоров России и Украины в Катаре
Россия и Украина не вели переговоры о недопущении ударов по объектам критической инфраструктуры, заявила в комментарии газете «Ведомости» официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего», - сказала дипломат.
По ее словам, Москва и Киев не вели «непрямые переговоры» в Катаре. Захарова подчеркнула, что российская армия не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры Украины.
Ранее газета The Washington Post утверждала, что нападение украинских войск на Курскую область сорвало переговоры Москвы и Киева в Катаре, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украинский клуб потребовал от УЕФА заменить судью из-за его работы в России
- Центральный банк Ливии приостановил работу
- Захарова опровергла сообщения о срыве переговоров России и Украины в Катаре
- Умер актер дубляжа Борис Быстров
- Украинские дроны атаковали два населенных пункта Белгородской области
- ВС РФ взяли под контроль Свиридоновку в ДНР
- Лукашенко призвал граждан быть готовыми к его уходу с поста
- При крушении частного самолета на Ставрополье погиб один человек
- В Лейпциге в пожаре на колесе обозрения пострадали десятки людей
- Лукашенко обвинил Киев в провокациях Москвы на применение ядерного оружия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru