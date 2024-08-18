Захарова опровергла сообщения о срыве переговоров России и Украины в Катаре

Россия и Украина не вели переговоры о недопущении ударов по объектам критической инфраструктуры, заявила в комментарии газете «Ведомости» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«Никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего», - сказала дипломат.

По ее словам, Москва и Киев не вели «непрямые переговоры» в Катаре. Захарова подчеркнула, что российская армия не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры Украины.

Ранее газета The Washington Post утверждала, что нападение украинских войск на Курскую область сорвало переговоры Москвы и Киева в Катаре, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:УкраинаМИД РФМария Захарова

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