Захарова опровергла сообщения о срыве переговоров России и Украины в Катаре

«Никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего», - сказала дипломат.

По ее словам, Москва и Киев не вели «непрямые переговоры» в Катаре. Захарова подчеркнула, что российская армия не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры Украины.

Ранее газета The Washington Post утверждала, что нападение украинских войск на Курскую область сорвало переговоры Москвы и Киева в Катаре, напоминает «Радиоточка НСН».

