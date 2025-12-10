Лавров: РФ и США договорились о продолжении работы по Украине
Россия и США продолжат работу по урегулированию на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления в Совете Федерации.
Глава МИД напомнил о российско-американских переговорах, прошедших 2 декабря в Кремле. Обсуждения касались в том числе украинского урегулирования. Стороны достигли договоренности о продолжении этой работы.
«Главное, есть принципиальное понимание о том, что устойчивое урегулирование невозможно без искоренения первопричин кризиса», - цитирует Лаврова РИА Новости.
Ранее глава российского МИД заявил, что Европа нарушила все предыдущие договоренности и отстранилась от мирных переговоров по Украине, пишет 360.ru.
