Урсула фон дер Ляйен рассказала, против кого ЕС введёт новые санкции

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в своём Twitter заявила, что новые санкции Евросоюза будут введены в отношении 160 физических лиц, в том числе против членов Совета Федерации РФ.

Венгрия отказалась присоединяться к антироссийским санкциям

По её словам, также ограничения затронут «экспорт в Россию технологий морской навигации», криптовалюты и банковский сектор Белоруссии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал ввести новые антироссийские санкции отказаться от российских нефти и нефтепродуктов.

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ФОТО: РИА Новости
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