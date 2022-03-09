Урсула фон дер Ляйен рассказала, против кого ЕС введёт новые санкции
9 марта 202215:13
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в своём Twitter заявила, что новые санкции Евросоюза будут введены в отношении 160 физических лиц, в том числе против членов Совета Федерации РФ.
По её словам, также ограничения затронут «экспорт в Россию технологий морской навигации», криптовалюты и банковский сектор Белоруссии.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал ввести новые антироссийские санкции отказаться от российских нефти и нефтепродуктов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru